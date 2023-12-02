تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين بسبب عاصفة ثلجية.. شاهد

تساقطت ثلوج كثيفة ليلا على مدينة ميونيخ، وصلت سمكاتها إلى عشرات السنتيمترات، فيما كتب بايرن ميونخ في موقعه الرسمي "حتى لو كان ممكناً تجهيز أرضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فان مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الالغاء. يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين".



وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

تأثر حركة الطائرات والقطارات



وأدى تساقط الثلوج إلى تراجع كبير في حركة القطارات والنقل، فيما أعلن مطار ميونيخ بدوره "بسبب التساقط الكثيف للثلوج، ستتوقف حركة الملاحة الجوية على الأرجح اليوم حتى منتصف النهار".



ويحتل بايرن ميونيخ، حامل لقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر المفاجئة لهذا الموسم.