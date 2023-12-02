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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها

صدى البلد

يبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن خطوات معرفة تفاصيل وقيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء مع بداية كل شهر لسدادها.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

 

يوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر نوفمبر، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:

•        الدخول إلى موقع وزاة الكهرباء الإلكتروني 

•        قف على أيقونة خدمات.

•        اختر الاستعلام عن الفواتير.

•        تظهر أمامك قائمة تضم شركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

•        اختر الشركة التي تتبعها.

•        ادخل قراءة العداد.

•        ادخل الكود الخاص بك.

•        اضغط استعلام.

•        يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر2023 في شركات الكهرباء التالية:

•        شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

•        شركة القناة لتوزيع الكهرباء

•        شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

•        شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

•        شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

•        شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

•        شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

•        شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

•        شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 

خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين 

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

•        أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

•        اختر أيقونة دفع الفاتورة

•        سجل الدخول.

•        أدخل بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

•        اضغط على السداد بواسطة فوري.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا

وتتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا كارت المرتبطة بالمحافظ البنكية، وتتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية:

•        بنك مصر.

•        البنك الأهلى.

•        بنك CIB.

•        بنك الإسكندرية.

•        بنك كريدى اجريكول.

•        بنك بلوم.

•        بنك QNB.

•        بنك الإسكان والتعمير.

•        بنك أبوظبى الامارتى.

•        بنك عودة.

•        بنك قناة السويس.

•        بنك NBK.

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ولمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، وذلك بهدف التأكد من صحتها باعتبارها من حقوق المواطن وذلك بنحو.

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

4- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

5- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

 

1- إستخدام العداد الكهربائي بشكل صحيح

الخطوة الأولى في ترشيد الكهرباء هي تجنب الأخطاء الشائعة في استعمال العداد، تباعًا يجب معرفة كيفية استخدام العداد الكهربائي بطريقة صحيحة، وتتمثل هذه الطرق في:

•        التأكد من شحن العداد في بداية الشهر حتى تتم برمجته على نظام الشريحة الأولى – المعروفة بإسم التحميل الخفيف.

•        التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد الكهربائي.

•        فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

•        فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الإستهلاك.

يقدم صدى البلد روشتة لتوفير استهلاك الكهرباء خصوصا مع بدء فصل الشتاء واستخدام الاجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء مثل السخان والدفأة وغيرها، 

 

سوء استخدام الأجهزة الكهربائية يتسبب في زيادة الإستهلاك اليومي وتسريبات الطاقة المُضرة، لذا يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء لتلك الأجهزة من خلال الحيل التالية:

الثلاجة والمبرد:

الثلاجة والمبرد من الأجهزة التي يجب تشغيلها باستمرار مما يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات التي تساهم في تقليل هذا الاستهلاك، مثل:

•        تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

•        تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

•        إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

•        تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة. 

•        ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

 

أجهزة التكييف:

تُمثل أجهزة التكييف العائق الأول في ترشيد استخدام الكهرباء، لكن يمكن الإستعانة ببعض الحيل لتقليل استهلاك التكييف للطاقة، مثل:

•        استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

•        استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

•        تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

•        تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

•        تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

 

فاتورة الكهرباء

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