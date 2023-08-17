فرحة جديدة.. قرار يخدم مصلحة المواطن بشأن فاتورة الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء اليوم ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، و اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين ،تثبيت أسعار الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة، ستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي 2022 إرجاء زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، واليوم تم ارجائها حتى يناير المقبل ، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي 2022، بتكليفات من الرئيس السيسي تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 ولكن مع الظروف الاقتصادية الراهنة تم إرجاء الزيادة حتى يناير المقبل .

فيما كشف مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء خلال الفترة السابقة كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.



أسعار الكهرباء 2023

بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء ستظل فاتورة الكهرباء كما هي طبقا للأسعار القديمة وهى ..



الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها 48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشًا،

الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها 128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات، سعرها 140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

رسوم خدمة العملاء



الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.