500 ألف عامل بالمرافق يؤيدون عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة هشام فؤاد نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات؛ المنعقد تحت عنوان: "المرافق العامة تنتخب الرئيس" التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية الذى ينتهى التصويت بها بالخارج اليوم على أن تجرى بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ من ديسمبر الجارى.

وأكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر استمرار الاتحاد وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أننا خلف الفيادة السياسية دعما للحفاظ على الامن والاستقرار الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مشروعى التأمين الصحى وقانون العمل سيحققا أعلى معدلات الامان الوظيفى تساهم فى احداث طفرة اجتماعية.

وقال: إن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى استكمالا لمواصلة وإقامة المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع قناة السويس الذى ساهم فى دعم الاقتصاد القومى وإنشاء ٢٨ محطة كهرباء انتجت ٢٥ الف ميجا وات بخلاف المشروعات الاخرى قد غيرت من ملامح مصر ووضعتها فى مصاف التى تنطق اقتصادا يتوافق وادوات العالم الحديث.

من جانبه وجه رئيس المؤتمر هشام فؤاد رسالة الى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أكد فيها الاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة.مجددا العهد بدوران الانتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن ٥٠٠ ألف عامل من اعضاء تصنيف نقابة المرافق يؤيدون للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى للتطبيق الاحترافى عند تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبخاصة المرافق العامة والتى دعمت من أصول البنية التحتية المستدامة الممثلة فى كل المسارات على مستوى المحافظات والتى ساهمت فى صناعة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية وفرت العديد من فرص العمل المستحدثة .

وقال " فؤاد "إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل ليل نهار لتطوير منظومة المرافق من أجل جذب استثمارات بغرض انشاء مناطق لوجستية وتجارية لتأتى كواحدة من الانجازات التى توفر قدرًا كبيرا من اشكال أسواق العمل المنظم.

وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الدولة لاستكمال المشروعات الكهربائية الضخمه التى حققت نقلة نوعية فى مجالات الطاقة؛ مؤكدة أن شبكات الكهرباء المصرية تضاهى شبكات الكهرباء العالمية داعية عمال مصر للنزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات.

وأكد المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بقطاع الكهرباء ان دعم قطاع المرافق للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ياتى استمرارا لمعطيات ومفردات توفير الامن والاستقرار الذى تشهده البلاد ؛مؤكدا ان التلاحم بين جميع قوى الشعب شعب ورئيس وعمال زفلاجين ومراة وشباب وشرطة والجيش الذى يجتل المرتبة الرابعة عالميا.يمثل قيمة عظيمة لمصر.

وأشار الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المشروع الأعظم فى تاريخ مصر وهو حياة كريمة الذى يلقى دعما ا كبيرا من الرئيس السيسى داعيا المؤتمر الخروج بكثافة لانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وثمن عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة البناء والأخشاب دور عمال المرافق فى تنفيذ المشروعات القومية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ مؤكدا حرص عمال مصر وفى القلب عمال المرافق المشاركة بالعرس الانتخابى ايام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر الجاري.

شارك فاعليات المؤتمر نواب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام منهم: محمد حنفى؛ وكامل عبد المقصود؛ ونواب نقابة المرافق احمد فهمى وعصام مباشر ؛ وعلى خلاف؛ ومحمد حسن الامين العام؛ ورضا الدغيدى امين الصندوق ؛ فضلا عن اعضاء محلس ادارة النقابة ورؤساء واعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة المرافق العامة.