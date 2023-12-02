عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

500 ألف عامل بالمرافق يؤيدون عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أعلن مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة هشام فؤاد نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات؛ المنعقد تحت عنوان: "المرافق العامة تنتخب الرئيس" التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية الذى ينتهى التصويت بها بالخارج  اليوم على أن تجرى بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ من ديسمبر الجارى.

وأكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر  استمرار الاتحاد وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أننا خلف الفيادة السياسية دعما للحفاظ على الامن والاستقرار  الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة.           

وأشار إلى أن مشروعى التأمين الصحى وقانون العمل سيحققا أعلى معدلات الامان الوظيفى تساهم فى احداث طفرة اجتماعية.

وقال: إن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى استكمالا لمواصلة وإقامة المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع قناة السويس الذى ساهم فى دعم الاقتصاد القومى وإنشاء ٢٨ محطة كهرباء انتجت  ٢٥ الف ميجا وات بخلاف المشروعات الاخرى قد غيرت من ملامح مصر ووضعتها فى مصاف التى تنطق اقتصادا يتوافق وادوات العالم الحديث.

من جانبه وجه رئيس المؤتمر هشام فؤاد رسالة  الى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى   أكد فيها الاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة.مجددا العهد بدوران الانتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

وأضاف  أن ٥٠٠ ألف عامل من اعضاء تصنيف نقابة المرافق يؤيدون للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى للتطبيق  الاحترافى عند تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبخاصة  المرافق العامة والتى دعمت من أصول البنية التحتية المستدامة الممثلة فى كل المسارات على مستوى المحافظات والتى ساهمت فى صناعة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية  وفرت العديد من فرص العمل المستحدثة .

وقال " فؤاد "إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل ليل نهار لتطوير منظومة المرافق من أجل جذب استثمارات بغرض انشاء مناطق لوجستية وتجارية لتأتى كواحدة من الانجازات التى توفر قدرًا كبيرا  من اشكال أسواق العمل المنظم.

وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الدولة لاستكمال المشروعات الكهربائية الضخمه التى حققت  نقلة نوعية  فى مجالات الطاقة؛ مؤكدة أن شبكات الكهرباء  المصرية تضاهى شبكات الكهرباء العالمية داعية عمال مصر للنزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات.

 

وأكد المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بقطاع الكهرباء ان دعم قطاع المرافق للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ياتى استمرارا لمعطيات ومفردات توفير الامن والاستقرار الذى تشهده البلاد ؛مؤكدا ان التلاحم بين جميع قوى الشعب  شعب ورئيس وعمال زفلاجين ومراة وشباب وشرطة والجيش الذى يجتل المرتبة الرابعة عالميا.يمثل قيمة عظيمة لمصر.

وأشار الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المشروع الأعظم فى تاريخ مصر وهو حياة كريمة الذى يلقى دعما ا كبيرا من الرئيس السيسى داعيا المؤتمر الخروج بكثافة لانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وثمن عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة البناء والأخشاب دور عمال المرافق فى تنفيذ المشروعات القومية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ مؤكدا حرص عمال مصر وفى القلب عمال المرافق المشاركة بالعرس الانتخابى ايام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر الجاري.

شارك فاعليات المؤتمر نواب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام منهم: محمد حنفى؛ وكامل عبد المقصود؛ ونواب نقابة المرافق احمد فهمى وعصام مباشر ؛ وعلى خلاف؛ ومحمد حسن الامين العام؛ ورضا الدغيدى امين الصندوق ؛ فضلا عن اعضاء محلس ادارة النقابة ورؤساء واعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة المرافق العامة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

ترشيحاتنا

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

السفيرة المصرية في زيمبابوي: التوافد مستمر وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين

شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ