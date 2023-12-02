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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريون في أيرلندا يحرصون على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي

صدى البلد

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو لحرص أبناء الجالية المصرية، على مستوى العالم، المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمرة على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، إذ استعرضت مقطع فيديو من السفارة المصرية في دبلن، بدولة إيرلندا.

وسادت حالة من السعادة بين المصريين الذين أصروا على قطع مسافات بعيدة للتصويت والإدلاء بأرائهم في الاستحقاق الرئاسي المصري، إذ قال أحد المواطنين: « واجب على كل مصري بيحب بلده إنه يشارك في الانتخابات، ويجب أن نتفاعل مع الموقف لاختيار القائد الذي سيطور من مصر، كلنا محتاجين يكون إيدينا في إيد بعض»

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ايرلندا الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية إكسترا نيوز

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