ستشهد الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2023/24 مواجهة حماسية بين ريال مدريد وغرناطة.

ستُقام المباراة على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز وتعزيز مكانته. بينما يحتاج غرناطة، الذي يتذيل الترتيب في المركز التاسع عشر، إلى الانتصار لتحسين وضعه في البطولة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطة: