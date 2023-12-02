ستشهد الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2023/24 مواجهة حماسية بين ريال مدريد وغرناطة.
ستُقام المباراة على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز وتعزيز مكانته. بينما يحتاج غرناطة، الذي يتذيل الترتيب في المركز التاسع عشر، إلى الانتصار لتحسين وضعه في البطولة.
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطة:
- ريال مدريد - 35 نقطة
- جيرونا - 35 نقطة
- أتلتيكو مدريد - 31 نقطة
- برشلونة - 31 نقطة
- أتلتيك بيلباو - 25 نقطة
- ريال سوسييداد - 25 نقطة
- ريال بيتيس - 24 نقطة
- لاس بالماس - 21 نقطة
- فالنسيا - 19 نقطة
- رايو فاليكانو - 19 نقطة
- خيتافي - 19 نقطة
- فياريال - 15 نقطة
- ديبورتيفو ألافيس - 15 نقطة
- أوساسونا - 14 نقطة
- إشبيلية - 12 نقطة
- قاديش - 11 نقطة
- ريال مايوركا - 10 نقاط
- سيلتا فيجو - 8 نقاط
- غرناطة - 7 نقاط
- ألميريا - 3 نقاط