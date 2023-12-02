وأنت في البيت .. كيفية الاستعلام عن مخالفات سيارتك

يبحث الكثير عن معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك من خلال موقع مرور مصر، حيث سهل استخراج شهادة المخالفات “أونلاين”، ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات؛ يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط عن الموظفين.

وتوجد عدة خطوات جب على المواطن اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا كالاتي:

1. في البداية قم بالدخول على موقع النيابة العامة

2. اختر أيقونة الاستعلامات.

3. انقر على مخالفات رخص المركبات.

4. قم بكتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

5. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

6. في الختام تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

ومن جهتها، جهزت وزارة الداخلية، تطبيقا خاصا للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مجانًا عن طريق الهاتف المحمول دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023

عبر موقع وزارة الداخلية يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع النيابة العامة

اختار أيقونة الاستعلامات.

اضغط على مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

وبعد خطوات الاستعلام الماضية، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة.

كما يستطيع المواطن دفع مخالفات المرور أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

مخالفات المرور مصر 2023

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

1- ادخل على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره واختر أيقونة الدفع

2- ثم اكتب اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

3- قم بملء العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

4- ادفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

وحدد قانون المرور الجديد حالات يستوجب فيها سحب رخص القيادة، وأخرى تصل إلى الحبس في حالة ارتكاب مخالفات معينة.

مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، تحتاج إلى مجموعة خطوات للاستعلام عنها سواء كانت مخالفات متعلقة برخصة السيارة أو أخرى متعلقة برخصة القيادة.

وفي الغالب يجري التعرف على المخالفات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني مباشرة للنيابة العامة على الإنترنت واتباع التعليمات:

1 - يجب الدخول على موقع النيابة العامة من خلال موقعها على الإنترنت.

2 - اختيار خدمات نيابة المرور ثم خانة الاستعلامات.

3 - الخطوة التالية هي الضغط على كلمة، "مخالفات رخص القيادة".

4 - يجري كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة للرخصة المراد الاستعلام عنها.

5 - يتم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، وسوف يظهر جميع مخالفات الرخصة على الفور.

الاستعلام عن مخالفات المرور لرخصة السيارة من خلال سبع خطوات:

1- يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2 - الانتقال إلى صفحة خدمات نيابة المرور ثم اختيار خانة الاستعلامات.

3 - اختيار كلمة مخالفات رخص المركبات.

4 - تحديد إذا كان رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط أم أرقام وحروف.

5 - تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها بشكل صحيح.

6 - الضغط على كلمة إجمالي المخالفات وسوف تظهر أمامك جميع مخالفات السيارات.

7 - وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات.

أتاحت النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، وذلك من خلال إدخال رقم لوحة السيارة على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

غرامات مخالفات رخصة القيادة

هذا وتتضمن غرامات مخالفات المرور وفقا لما حدد قانون المرور الجديد، فقد جاءت كالتالي:

- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري

دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد

يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد بتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة، وفي حالة عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم من أجل تخفيض الرسوم، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم.

كيفية دفع مخالفات المرور من المنزل

ولدفع مخالفات المرور واستلام شهادة المخالفات في المنزل، يجب الدخول على موقع فوري، ثم إدخال الرقم القومي، وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل، وهي خدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال ٤ أيام عمل.

دفع مخالفات المرور بالفيزا بوابة مرور مصر

يمكن دفع مخالفات المرور لمن لديه “فيزا”، باتباع الخطوات التالية:-

من خلال الدخول على بوابة مرور مصر ثم الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام أو حروف وأرقام.

تدوين البيانات ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات ،بعدها يتولى الموقع توضيح التفاصيل الخاصة بالسداد.

عليك أن تختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية التي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.