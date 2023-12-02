إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن تفاصيل خطة إسرائيلية شيطانية وتعتبر امتداد لألعايبها ومخططاتها الهدامة، وتستهدف الخطة توطين سكان غزة خارج القطاع بشكل "طواعية"، ونقلهم إلى 4 دول عربية. وتلك الخطة تثير الكثير من الانتقادات والتساؤلات حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الدول المعنية، وتمثل تحديًا للسلطات العربية وتطرح تساؤلات حول تداولها الإعلامي.

الخطة الاقتصادية الهادفة لتوطين اللاجئين

وتشمل الخطة أربع مبادرات اقتصادية موجهة لأربع دول هي مصر، العراق، اليمن، وتركيا. وفي تفاصيل جديدة، يُعرض توطين سكان غزة في هذه الدول العربية وحول العالم، بالإضافة إلى ثلاث مبادرات أخرى للهجرة إلى بلدان أخرى، مع التأكيد على أن كل هذه الاقتراحات تستند إلى مبدأ الهجرة الطوعية دون إكراه.

