هاجم مسئولا إسرائيليا كبيرا وتعرض للإقالة.. من هو الإعلامي مهدي حسن؟

تصدر الإعلامي مهدي حسن، عناوين التقارير الإخبارية ومحرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد موقفه من الحرب في غزة.. فما القصة؟

وكانت قد ألغت قناة "أم أس أن بي سي" برنامج مهدي حسن، الذي اشتهر بإجراء مقابلات قوية وخوض نقاشات صريحة مع ضيوفه.

وذكرت القناة في بيان لها، أن مهدي حسن سيصبح بدلا من ذلك محللا أمام الكاميرا، وسيتم استبدال مساحته ببرنامج آخر.

ماذا فعل مهدي حسن؟

برزت في المقابلات الأخيرة لمهدي حسن انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي، وقصف غزة، والمجازر التي ارتكبت بحق الأطفال، وكان آخرها مع كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال مارك ريجيف.

وخلال مقابلة ريجيف، سأله مهدي بشدة عن ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي والمسائل ذات الصلة.

وسأل حسن: "إنهم أشخاص قتلتهم حكومتك، لقد قتلت الأطفال، أنت تقبل ذلك، أليس كذلك؟ أم تنكر ذلك؟" فأجاب ريجيف: "لا، لا أفعل".

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن إلغاء برنامج "مهدي حسن شو" لقي انتقادات واسعة عبر جمهوره، حيث أعرب الكثير منهم عن صدمته من قرار القناة.

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كان حسن مهدي معروفا بدعوة الضيوف إلى برنامجه والانخراط معهم في نقاشات حادة، وكان أسلوب استجوابه مباشرا وصارما في كثير من الأحيان، رافضا السماح لضيفه بتجنب الإجابة.

كان حسن، إلى جانب محيي الدين وعلي فيلشي من شبكة إن بي سي، من بين المذيعين المسلمين القلائل في القناة الأمريكية.

وقالت صحيفة الجارديان، إن القناة واجهت انتقادات حادة، بسبب محاولة إبعادها المذيعين المسلمين فيها عن الشاشة، في ظل العدوان على غزة، واتهامات بتهميش الأصوات المسلمة.

وقد قامت قناة MSNBC بهدوء بإبعاد ثلاثة من مذيعيها المسلمين عن كرسي المذيعين منذ هجوم حماس على إسرائيل، وسط موجة من التعاطف الأمريكي مع إسرائيل.

وقد أعرب بعض الموظفين في MSNBC عن قلقهم إزاء هذه التحركات، حيث شعروا أن المضيفين الثلاثة لديهم بعض المعرفة العميقة بالصراع.

وتقول شبكة إن بي سي، إن التحولات كانت محض صدفة، ويستمر الثلاثة في الظهور على الهواء لتقديم التقارير وتقديم التحليلات.

من هو حسن مهدي؟

يشار إلى أن حسن مهدي، بريطاني من أصل هندي، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2015، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2020، وله عمود في موقع انترسبت، وسبق أن عمل في قناة الجزيرة الإنجليزية.

نشر حسن مهدي، العديد من الانتقادات في السادس عشر من نوفمبر الماضي هاجم فيها إسرائيل وعدوانها على فلسطين، فضلا عن دخوله في نقاش حاد مع مستشار الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، خلال استضافته على شاشة القناة بسبب الهجمات الإسرائيلية على فلسطين.