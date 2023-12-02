عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هاجم مسئولا إسرائيليا كبيرا وتعرض للإقالة.. من هو الإعلامي مهدي حسن؟

مهدي حسن
مهدي حسن

تصدر الإعلامي مهدي حسن، عناوين التقارير الإخبارية ومحرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد موقفه من الحرب في غزة.. فما القصة؟

وكانت قد ألغت قناة "أم أس أن بي سي"  برنامج مهدي حسن، الذي اشتهر بإجراء مقابلات قوية وخوض نقاشات صريحة مع ضيوفه.

غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا

واشنطن تضغط على إسرائيل لإدخال نفس كمية المساعدات وقت الهدنة إلى غزة

الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال غزة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

وذكرت القناة في بيان لها، أن مهدي حسن سيصبح بدلا من ذلك محللا أمام الكاميرا، وسيتم استبدال مساحته ببرنامج آخر.

ماذا فعل مهدي حسن؟

برزت في المقابلات الأخيرة لمهدي حسن انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي، وقصف غزة، والمجازر التي ارتكبت بحق الأطفال، وكان آخرها مع كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال مارك ريجيف.

وخلال مقابلة ريجيف، سأله مهدي بشدة عن ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي والمسائل ذات الصلة.

وسأل حسن: "إنهم أشخاص قتلتهم حكومتك، لقد قتلت الأطفال، أنت تقبل ذلك، أليس كذلك؟ أم تنكر ذلك؟" فأجاب ريجيف: "لا، لا أفعل".

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن إلغاء برنامج "مهدي حسن شو" لقي انتقادات واسعة عبر جمهوره، حيث أعرب الكثير منهم عن صدمته من قرار القناة.

فصل 3 إعلاميين مسلمين

كان حسن مهدي معروفا بدعوة الضيوف إلى برنامجه والانخراط معهم في نقاشات حادة، وكان أسلوب استجوابه مباشرا وصارما في كثير من الأحيان، رافضا السماح لضيفه بتجنب الإجابة.

كان حسن، إلى جانب محيي الدين وعلي فيلشي من شبكة إن بي سي، من بين المذيعين المسلمين القلائل في القناة الأمريكية.

وقالت صحيفة الجارديان، إن القناة واجهت انتقادات حادة، بسبب محاولة إبعادها المذيعين المسلمين فيها عن الشاشة، في ظل العدوان على غزة، واتهامات بتهميش الأصوات المسلمة.

وقد قامت قناة MSNBC بهدوء بإبعاد ثلاثة من مذيعيها المسلمين عن كرسي المذيعين منذ هجوم حماس على إسرائيل، وسط موجة من التعاطف الأمريكي مع إسرائيل.

وقد أعرب بعض الموظفين في MSNBC عن قلقهم إزاء هذه التحركات، حيث شعروا أن المضيفين الثلاثة لديهم بعض المعرفة العميقة بالصراع. 

وتقول شبكة إن بي سي، إن التحولات كانت محض صدفة، ويستمر الثلاثة في الظهور على الهواء لتقديم التقارير وتقديم التحليلات.

من هو حسن مهدي؟

يشار إلى أن حسن مهدي، بريطاني من أصل هندي، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2015، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2020، وله عمود في موقع انترسبت، وسبق أن عمل في قناة الجزيرة الإنجليزية.

نشر حسن مهدي، العديد من الانتقادات في السادس عشر من نوفمبر الماضي هاجم فيها إسرائيل وعدوانها على فلسطين، فضلا عن دخوله في نقاش حاد مع مستشار الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، خلال استضافته على شاشة القناة بسبب الهجمات الإسرائيلية على فلسطين.

مهدي حسن الإعلامي مهدي حسن إقالة مهدي حسن غزة اخبار غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

موضوعات متعلقة

كأنك تراه.. صفات النبي الجسدية والأخلاقية.. هكذا وصفه الصحابة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

أفضل ما يقال في العام الجديد.. أدعية للأبناء

3.5 مليار دولار تدخل جيب الدولة.. قفزة كبيرة في صادرات الأجهزة الكهربائية

بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء

على خطى واشنطن في العراق| حكاية أوراق الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة.. وهذا سر الصور المطبوعة

شاهد.. لقطات من توافد الجاليات المصرية بالمجر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رغم أنها تبعد 580 سنة ضوئية.. خلية النحل تظهر بجوار القمر الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ