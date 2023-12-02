غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا جراء عـدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر.

وأوضح المكتب أن 70% من الفلسطينيين الذين استشهدوا هم أطفال ونساء، لافتا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل لمرحلة كارثية.

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال سيكثف هجماته على قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش سينفذ عمليات في مناطق من غزة لم يدخلها من قبل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".