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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلالة نادرة.. ولادة ثلاثة أسود في فنزويلا يثير الجدل

اسد
اسد

شهدت فنزويلا ولادة ثلاثة أسود بيضاء من السلالة النادرة في حديقة حيوان فنزويلا، وتعتبر هذه أول أسود بيضاء تولد في البلد الكاريبى، حسبما ذكرت صحيفة لا ناثيونال الفنزويلية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ولادة الأسود ذات الفروة البيضاء بشرى سارة لدى فنزويلا حيث أن هذا النوع من الأسود يعتبر نادرا وأمر ولادة أسود بيضاء كان أمر مستبعد الاحتمال.
 

ولضمان رعايتهم، تم عزلهم عن والدتهم كاماتاجوا، التي تم إحضارها إلى فنزويلا مع شريكها سيباستيان، في مايو 2022 من حديقة حيوان هودونين في جمهورية التشيك.

وقال أنتوني دي بينيديكتيس، مدير حديقة حيوان لاس ديليسياس، الواقعة في ماراكاي بولاية أراجوا (وسط الشمال) على بعد حوالي 120 كيلومترا "يسعدنا أن نحقق في برنامج التكاثر هذا ولادة ناجحة لثلاثة أشبال جميلة.

فنزويلا حديقة حيوان

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