أشرف السعد: المصريون في لندن «راحوا ينتخبوا بحب».. والإجراءات ميسرة

علق رجل الأعمال أشرف السعد، على المشهد الانتخابي في لندن بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقال أشرف السعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تيسير في إجراءات عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية في لندن".

وأضاف أشرف السعد :" الناس راحت تشارك في الانتخابات بحب، ومفيش حد راح عشان مصلحة، وأبناء الجالية أتوا من أماكن بعيدة للإدلاء بأصواتهم".

وتابع أشرف السعد: "رأينا مشهدا انتخابيا رائعا، واحتفالات أمام السفارة المصرية في لندن".

