أشرف السعد: مشهد مشاركة المصريين في لندن بالانتخابات الرئاسية «رائع»

علق رجل الأعمال أشرف السعد، على المشهد الانتخابي في لندن بالانتخابات الرئاسية المصرية والتي انطلقت، أمس الجمعة.

وقال أشرف السعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الناس نازله تشارك في الانتخابات الرئاسية؛ احتفالا بالرئيس السيسي".

وأضاف أشرف السعد: "مشهد مشاركة المصريين في لندن في الانتخابات الرئاسية، مشهد رائع ".

وأشار أشرف السعد، إلى أن: "كبار السن حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في لندن".

وأوضح أشرف السعد: "مكنش فيه إخوان الناحية التانية من المقار الانتخابية في لندن".