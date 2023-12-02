أحمد موسى عن جولة رئيس الوزراء بعدة مصانع : تقليل فاتورة الاستيراد

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات والمصانع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء قامت بتفقد عدد من المصانع في مدينة السادات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : " رئيس الوزراء تفقد الوحدات السكنية المنفذة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة السادات وحدائق أكتوبر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد عدة مصانع في مدينة السادات"، مضيفا:" الدولة تولي اهتماما كبيرا بالصناعة لتوطين العديد من الصناعات من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل ".