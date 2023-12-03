أشرف السعد عن مشهد الانتخابات الرئاسية بلندن: إقبال كبير من الجالية المصرية

أكد أشرف السعد، رجل الأعمال، أن الطقس في لندن يشهد موجة باردة للغاية، ودرجات الحرارة تحت الصفر، موضحًا أنه رغم كل هذه الظروف المناخية؛ إلا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المصريين في بريطانيا على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك غيابا تاما للإخوان الإرهابيين، ولم يتم رصد أي تواجد لهم خلال العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.

وأضاف، أن إقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم؛ عبارة عن تعبير منهم عن حبهم للوطن، معقبًا: «كل المصريين نازلين ينتخبوا الرئيس بكل حب».

وتابع: أنا أؤيد الرئيس السيسي في كل شيء، ونزولي من أجل الإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية حبا لمصر وللرئيس السيسي، معقبًا: « أنا بحب الرئيس السيسي، يعني أنا أول ما نزلت مصر؛ اتسجنت 4 أيام، ورغم وجودي داخل السجن؛ كنت بحبه».