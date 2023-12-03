عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف السعد عن مشهد الانتخابات الرئاسية بلندن: إقبال كبير من الجالية المصرية

أشرف السعد
أشرف السعد

أكد أشرف السعد، رجل الأعمال، أن الطقس في لندن يشهد موجة باردة للغاية، ودرجات الحرارة تحت الصفر، موضحًا أنه رغم كل هذه الظروف المناخية؛ إلا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المصريين في بريطانيا على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم.

أشرف السعد: المصريون في لندن «راحوا ينتخبوا بحب».. والإجراءات ميسرة

أشرف السعد: مشهد مشاركة المصريين في لندن بالانتخابات الرئاسية «رائع»

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك غيابا تاما للإخوان الإرهابيين، ولم يتم رصد أي تواجد لهم خلال العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.

وأضاف، أن إقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم؛ عبارة عن تعبير منهم عن حبهم للوطن، معقبًا: «كل المصريين نازلين ينتخبوا الرئيس بكل حب».

وتابع: أنا أؤيد الرئيس السيسي في كل شيء، ونزولي من أجل الإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية حبا لمصر وللرئيس السيسي، معقبًا: « أنا بحب الرئيس السيسي، يعني أنا أول ما نزلت مصر؛ اتسجنت 4 أيام، ورغم وجودي داخل السجن؛ كنت بحبه».

السعد أشرف السعد انتخابات اخبار التوك شو موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

ترشيحاتنا

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

رئيس نادي إنبي: جددت عقد محمد حمدي لمنع انتقاله للأهلي

سعر الذهب اليوم 3-12-2023

بركات: نتيجة يانج أفريكانز لا تعبر عن الأداء.. والأهلي كان يستطيع الفوز

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تحذير عاجل من هذه الظاهرة والصغرى تصل 4 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ