البابا تواضروس يفتتح مستشفى الأنبا تكلا الجديد بالإسكندرية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت، مستشفى الأنبا تكلا الجديد "مركز القلب الجديد" التابعة لكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، بالإسكندرية، بعد اكتمال أعمال التجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية وتجهيز كافة أقسام المستشفى.

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله المستشفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسيدة جاكلين عازر نائب المحافظ، حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المستشفى، بمشاركة السيد المحافظ.

تفقد بعدها قداسة البابا ترافقه الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أقسام المستشفى: الداخلي بمختلف درجاته، وغرف العمليات، والعناية المركزة وعمليات القلب المفتوح والقسطرة، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي.

حضر الافتتاح الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية، وكهنة كنيسة "الأنبا تكلا" وعدد من كهنة الإسكندرية.

وألقى الأب القمص كيرلس قلته رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور رفيق نجيب مدير المستشفى كلٌ كلمة، قدما خلالهما الشكر القداسة البابا.

من جهته، تحدث قداسة البابا في كلمته عن أهمية عمل الكنيسة الروحي والخدمي، وعن عظم العمل الطبي وخدمة المريض الذي يجب أن تقدمه المستشفى على أكمل وجه.

ومنح قداسته هدايا تذكارية لمديري المستشفى السابقين والراحلين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، والمساهمين في تجهيز المستشفي، بينما قدم القمص كيرلس قلته هدية تذكارية باسم المستشفى لقداسة البابا.