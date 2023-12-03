حصد القمة ولم يخسر.. هاني حتحوت يعلق على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

انتقد الإعلامي هاني حتحوت أداء لاعبي الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال، بسبب ضياع الفرص السهلة، وتمكن المنافس من إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك:الأهلي حصد القمة ولم يخسر ولكنه فرط في التقدم المتأخر أمام يانج أفريكانز.. وتبديل إمام عاشور قلب الموازين في شكل الفريق قبل تراخي اللاعبين.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.