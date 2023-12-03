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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اوتلاندر الجديدة في السعودية

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي مجموعة مميزة من السيارات الجديدة، خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية، مثل ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.

 

وحصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

 

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD ، نظام كشف حركة مجسم.

 

كما تتوفر ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بقفل الباب التلقائي مساعد الفرامل  BAالتحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وسائد هوائية يبلغ عدها ستة، والتحكم في ثبات المركبة  (VSC)، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، وسادة هوائية للمشاة، ونظام المساعدة على تسلق المرتفعات.

 

قياسات وأبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بطول الكلي 4.709 متر، وعرض الكلي 1.897 مم، وإرتفاع الكلي 1.745 مم، وقاعدة العجلات 2.705 مم، سعة صندوق السيارة 331، سعة خزان الوقود 55 لتر.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال 

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال

 

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