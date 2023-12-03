نائبة التنسيقية: تجهيز 3000 متطوع بمقرات الانتخابات الرئاسية

قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم في انعقاد مستمر منذ بداية أغسطس 2023 للتحضير والتجهيز للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت رشا فايز، خلال لقائها ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة CBC تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن التنسيقية تقوم بإنعقادات طوال اليوم على مدار 24 ساعة وتقارير ومتابعة لتصويت المصريين في الخارج.

3000 متطوع

ونوهت رشا فايز، إلى أنهم قاموا بتطوير النظام الإلكتروني للتنسيقية بإضافة عدد كبير من المتطوعين وتوثيقه على النظام الخاص بالتنسيقية، لافتة إلى أن هناك ما يقارب من 3000 متطوع على الأرض بنسبة تصل إلى تغطية 60% من المقرات الانتخابات، وتغطية 100% من محافظات الجمهورية.

ولفتت، إلى أن المتطوعين، تم تدريبهم وتأهيلهم واختيارهم بعد العديد من الاختبارات والتدريبات، حتى يتمكنوا من عملية الرصد بمنتهى الموضوعية والحيادية.