الفنون التشكيلية تعلن عن 5 شروط للمشاركة في مهرجان فن الحلي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة مهرجان فن الحلى "الدورة الخامسة" 2023 بمركز الجزيرة للفنون، ودعا القطاع مصممي الحلي والمجوهرات المصريين للاشتراك في المهرجان.

كما أوضح قطاع الفنون التشكيلية شروط المشاركة على النحو التالى:

ـ الاشتراك في المعرض متاح لجميع المبدعين المصريين في مجال فن الحلى.

ــ للفنان حرية استخدام الخامات والمواد المتنوعة التقليدية وغير التقليدية واختبارات التشكيل والصياغة التقليدية والمتقدمة لتحقيق الأغراض الفنية والجمالية والوظيفة.

ــ يجوز للمتقدم المشاركة بأعماله في حدود عدد 6 قطع منفردة أو مجتمعة على هيئة طاقم وبحد أقصى طاقمين أو طاقم وثلاث قطع منفردة.

ــ يمكن قبول المشاركة بمشروعات التخرج في مجال الحلى والمجوهرات.

ــ وضرورة تعبئه كافة البيانات في استمارة التقدم للمشاركة وأن تقبل الاستمارات غير المكتملة.

جدير بالذكر، أن قطاع الفنون التشكيلية، نظم مهرجان الحلى فى دورته الرابعة، الذى يركز على التصميم والابتكار الحلى للفنانين المصريين، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وتم تكريم الأعمال المميزة بمنح شهادات تقديرية.