القسام تهاجم تمركزاً لقوات إسرائيلية وسط غزة بعبوات ناسفة

قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنها هاجمت تمركزا لقوات إسرائيلية في جحر الديك وسط غزة بعبوات ناسفة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها "قتلت أو جرحت" جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين في شمال غرب غزة.

وزعمت الجماعة أنها نفذت كمينًا لقوات إسرائيلية داخل مبنى في منطقة التوام.

في منشور على منصة تليجرام، قامت كتائب القسام بتفصيل التكتيكات المستخدمة خلال العملية، قائلة إنها "استهدفتهم بأجهزة مضادة للأفراد، وقذائف مضادة للتحصينات، ورشاشات ثقيلة". وأضافت الجماعة أنها "أكدت مقتـ.ـل أو جرح عناصر القوة" نتيجة الهجوم.