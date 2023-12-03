بقذيفة الياسين 105.. كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية غرب جباليا

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، استهدافها دبابة صهيونية متوغلة غرب جباليا بقذيفة الياسين 105.

كما أعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف حشود عسكرية إسرائيلية في بلدة "ماجين" برشقة صاروخية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك.

وأضافت: "فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 فجرًا تمتفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلىمواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتـ.ـلى".