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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من الدفاع المدني في غزة بشأن تطورات الوضع بالقطاع

الدفاع المدني في
الدفاع المدني في غزة

كشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، عن عجز واضح وكبير جدا في إمكانات طواقمه وآلياته.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال محمد بصل إن "طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي".

وتابع: "ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة".

وأضاف: "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن هناك آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا تستطيع الطواقم انتشالهم.

وأشار إلى مجزرة الشجاعية التي دمر الاحتلال خلالها 50 منزلا على رؤوس أهلها أمس واستشهد نحو 300 مواطن وأصيب المئات.

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، قصف حشود عسكرية إسرائيلية في بلدة "ماجين" برشقة صاروخية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتائب القسام، أن  مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك.

وأضافت: "فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30  فجرا تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

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