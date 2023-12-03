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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: لقاء السيسي ونائبة بايدن يؤكد حرصه على دعم القضية الفلسطينية بجميع المحافل

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي، يعكس حرصه على انتهاز جميع الفرص للتباحث حول وقف إطلاق النار في غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويسعى إلى إحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذى يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومن ثم مصر تلعب دورا محوريا فى القضية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتحرك المجتمع الدولي لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.

وشددت النائبة رحاب موسى، على رفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

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