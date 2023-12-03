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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم ل 2023

وزارة الأوقاف واهتمامها
وزارة الأوقاف واهتمامها بالقرآن الكريم وتعليمه

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من (67) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م.

جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم عام 2023م

وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:
1.  المقارئ القرآنية
عقدت وزارة الأوقاف عدد (219076) مقرأة خلال العام 2023م، على النحو التالي : 
• مقارئ الأئمة : وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع  بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (42757) مقرأة على مستوى الجمهورية .
• مقارئ الأعضاء : وعددها (847) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (43732) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ الجمهور : وعددها (2520) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد  عدد (129243) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• المقارئ النموذجية : وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد  (1350) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ السيدات : وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (270) مقرأة على مستوى الجمهورية.
• مقارئ الواعظات : وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (1724) على مستوى الجمهورية.
2.  مجالس الإقراء
• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد  (900) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
3.  مراكز التلاوة
• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (710) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

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4.  مكاتب التحفيظ
تم عقد عدد (102628) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :
• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (158) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع  (41984) حلقة تحفيظ .
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (218) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (60644) حلقة تحفيظ .
5. التحفيظ عن بعد
• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (6052) حلقة .
6.  مقرأة كبار القرّاء
• مقرأة كبار القراء : وتعقد 8 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (48) مقرأة .
7.  الأمسيات الابتهالية
• الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (48) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.
8. المسابقات القرآنية 
• عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم .
• عقد المسابقة القرآنية الرمضانية بمديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – الوادي الجديد).
• عقد مسابقة "مبادرة اكتشاف" .
• عقد مسابقة "صلاة التهجد خلال شهر رمضان 1444هـ" .
• عقد مسابقة "برنامج تلاوات " خلال شهر رمضان 1444هـ. 
• عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .
• عقد مسابقة عضوية المقارئ خلال شهر مارس 2023م . 
• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .
• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .
• عقد اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .
• عقد مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .
• عقد اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .
• بدء مسابقة عضوية المقارئ القرآنية  خلال نوفمبر 2023م.
• بدء المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .
9. برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى 
أطلقت وزارة الأوقاف أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء ، ويتم  من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى خمسمائة مسجد قبل نهاية 31/12/2023م وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد.
10. مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"
والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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