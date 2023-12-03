بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الاحتلال اعتقل 60 فلسطينيا بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

هذا وقال المكتب الإعلامي في غزة، إن هناك نحو 700 شهيد على الأقل جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إسرائيل من أنها تخاطر بـ "الهزيمة الاستراتيجية" إلا إذا حمت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفي إشارة إلى تصاعد التوترات بين الحلفاء المقربين مع استئناف إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب غزة، قال أوستن إن إسرائيل لن تفوز إلا إذا حمت المدنيين وأنشأت ممرات إنسانية، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأضاف أوستن أن هذا النوع من المعارك، مركز الثقل هو السكان المدنيون، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تحل محل النصر التكتيكي بالهزيمة الاستراتيجية.

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين، نظراءهم الإسرائيليين من أنهم يجب أن يتجنبوا نوع النزوح الداخلي الجماعي الذي أثاره قصفهم لشمال غزة.

وحث إسرائيل على أن تكون أكثر دقة في المرحلة التالية من حملتها.

واستشهد أوستن وغيره من المسئولين العسكريين الأمريكيين بالدروس المستفادة من معركة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والتي شملت قتالًا حضريًا شديدًا.