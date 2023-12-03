عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا

صدى البلد

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الاحتلال اعتقل 60 فلسطينيا بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

هذا وقال المكتب الإعلامي في غزة، إن هناك نحو 700 شهيد على الأقل جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إسرائيل من أنها تخاطر بـ "الهزيمة الاستراتيجية" إلا إذا حمت المدنيين الفلسطينيين في غزة. 

وفي إشارة إلى تصاعد التوترات بين الحلفاء المقربين مع استئناف إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب غزة، قال أوستن إن إسرائيل لن تفوز إلا إذا حمت المدنيين وأنشأت ممرات إنسانية، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأضاف أوستن أن هذا النوع من المعارك، مركز الثقل هو السكان المدنيون، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تحل محل النصر التكتيكي بالهزيمة الاستراتيجية.

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين، نظراءهم الإسرائيليين من أنهم يجب أن يتجنبوا نوع النزوح الداخلي الجماعي الذي أثاره قصفهم لشمال غزة.

وحث إسرائيل على أن تكون أكثر دقة في المرحلة التالية من حملتها. 

واستشهد أوستن وغيره من المسئولين العسكريين الأمريكيين بالدروس المستفادة من معركة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والتي شملت قتالًا حضريًا شديدًا.

القصف الإسرائيلي إسرائيل الأسير الفلسطيني الضفة الغربية فلسطين ممرات إنسانية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لويد أوستن المدنيين الفلسطينيين تنظيم الدولة جنوب غزة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

ترشيحاتنا

بـ قوة نارية كبيرة.. جيش الاحتلال يجدد غاراته على حي الشجاعية

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

مرفقا صورهم.. تهديد خطير من جيش الاحتلال لقادة حماس في الشجاعية | شاهد

تأجيل الإعدام ..قرار عاجل بشأن محاكمة بديع وآخرين في أحداث المنصة

واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغير

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يصدم محمد فراج.. بيومى فؤاد نمبر 3


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

خسائر الدولار مستمرة|رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية" الشركات سبب ارتفاع الأسعار.. والوضع مش طبيعي

عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان

رجل يقاضي زوجته بمليار دولار لسبب غير متوقع

فيديو

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ