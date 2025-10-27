قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعليق جميع حفلاته.. محمد فضل شاكر يعود بليلة ساهرة مع وائل جسار وآدم بموسم الرياض

بوستر حفل محمد شاكر ووائل جسار وآدم
بوستر حفل محمد شاكر ووائل جسار وآدم

يستعد الفنان محمد فضل شاكر، لإحياء حفل غنائي مع الفنان وائل جسار، والفنان آدم، يوم 13 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

حفل محمد فضل شاكر، في موسم الرياض، جاء بعدما أعلن في أول أكتوبر الجاري، عن تعليق حفلاته بعدما قام والده بتسليم نفسه للمحاكمة. 

بوستر الحفل 

محمد فضل شاكر يعلق جميع حفلاته

أعلن المطرب محمد فضل شاكر، تعليق جميع حفلاته التي تعاقد عليها مؤخرا، وذلك بعدما قام والده بتسليم نفسه للجيش اللبناني. 

وكتب محمد فضل شاكر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام: «نظرا للظروف التي يمر بها والدي العزيز فضل شاكر، أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم.. أسأل الله أن يكون الفرج قريبا وأطلب منكم الدعاء لوالدي الذي كان دوماً يستمد قوته منكم.. كل الحب والتقدير».

فضل شاكر يسلم نفسه

وكان أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مديرية المخابرات، بعد سنوات من كونه مطلوبًا على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.

وسلم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني فى الجنوب ، عند مخيم عين الحلوة فى بيروت المكان الذى يقيم فيه ، وذلك بعد جدال استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني.

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

وأضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني. 

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب. 

فضل شاكر محمد فضل شاكر الفنان محمد فضل شاكر موسم الرياض السعودية وائل جسار الفنان آدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

ترشيحاتنا

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب

استدعاء سيارات بي إم دبليو وفورد لهذا السبب ؟

دونج فنج ام-هيرو 1 ام دونج فنج فويا فرى 2026

تختار إيه؟ دونج فنج إم-هيرو 1 أم دونج فنج فويا فرى 2026

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

المزيد