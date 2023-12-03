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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيري: 48 مليون جنيه تكلفة تطوير متحف إميحتب.. ويتفرد بأقدم مومياء في مصر

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن “تكلفة تطوير متحف إيمحتب بسقارة 48 مليون جنيه لنصل لهذا الحجم من الإنجاز ليخرج للجمهور بشكل يحسن التجربة السياحية”.

وأوضح وزيري، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة، أن هناك 6 فتارين داخل المتحف موضوعة بشكل مؤقت ويوجد بداخلها 70 قطعة أثرية جديدة، ويعرض 286 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 27 فاترينة أثرية .

وأضاف أن متحف إيمحتب يعرض أقدم أدوات جراحة في العالم، وأيضا يعرض أقدم مومياء ملكية، ويعرض مومياء شبل الأسد؛ ومومياء لحيوان النمس، ومومياء للقطط.

يذكر أن متحف إيمحتب تيمنا لقب بالمهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر، مؤسس الأسرة الثالثة - الدولة القديمة 2650 ق. م، والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.

وبدأ بناء المتحف عام 1997م لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والمهندس والمعماري إيمحتب، ولقب إيمحتب بـ عميد الطب والهندسة في مصر القديمة.

 

مصطفي وزيري متحف ايمحتب

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