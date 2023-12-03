ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

تعكف لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي حاليًا على استكمال ملف صفقات الميركاتو الشتوي المقبل، حيث تمتلك خطة رئيسية لتعزيز صفوف الفريق بثلاثة لاعبين جدد في مراكز محددة.

عمر كمال عبدالواحد:

تم حسم الاتفاق مع اللاعب الدولي، وتوقيعه بشكل رسمي.

جاري التفاوض مع نادي فيوتشر لضم ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة مقابل الاستغناء عن خدمات عمر كمال.

الخط الدفاعي:

عرض على مارسيل كولر عودة أحمد رمضان بيكهام أو محمد مغربي لتعزيز الخط الدفاعي.

الهدف هو تعزيز الاستقرار في الدفاع وتقوية الخطوط الخلفية للفريق.

مركز رأس الحربة:

يفاضل الجهاز الفني بين مروان حمدي وأحمد أمين أوفا لتدعيم مركز رأس الحربة.

الهدف هو تعزيز الخط الأمامي وزيادة الخيارات في التسجيل.

يُتوقع حسم هذه الصفقات في يناير بعد انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.