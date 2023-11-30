هتشوف المرّ | أحمد شوبير يوجه رسالة مثيرة لـ كولر

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة للمدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بعد تراجع نتائج الفريق، بعد التعادل مع سموحة.

وصرح شوبير في برنامجه "مع شوبير" على أون سبورت، قائلاً: "نصيحتي لمارسيل كولر، سد ودانك وحط قطن في ودانك، الماتش اللي فات الناس زعلت وكان فيه مشادات مع المدرب بسبب مستوى الفريق والتعادل أمام سموحة".

وأضاف: "مش كله حلاوة يا كولر.. وهتشوف المر.. الناس بتحب تشوف المكسب.. عايزة تشوف البطولة هي دي جماهير النادي الأهلي، أنت الموسم الأول شوفت بطولات ونجاحات لكن لما يكون في خسائر أو تراجع الدنيا مش هتكون لطيفة".