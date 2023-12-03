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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق سوق مهرجان البحر الأحمر بمشاركة واسعة

صدى البلد

انطلقت فعاليات سوق البحر الأحمر بمشاركة صناع الأفلام والمشاريع والعارضين والموزعين ووكلاء البيع والمنتجين والمواهب الفنية.

وتنطلق الفعاليات ضمن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتستمر حتى 5 ديسمبر الجاري، لاكتشاف المواهب والمشاريع وأفضل الإنتاجات، واستقطاب الموزعين ووكلاء البيع والمنتجين الذين يسعون إلى تكوين علاقات مهنية داعمة في المنطقة.

ويتضمن سوق البحر الأحمر عدّة برامج تنموية وداعمة، تشمل سوق المشاريع، وعروض الأعمال قيد الإنجاز، حيث يضم 26 مشروعًا، بما فيها 6 أفلام في مرحلة قيد الإنجاز لِمخرجين أفارقة وعرب؛ مما يتيح فرصة استكشاف المشهد السينمائي الإقليمي.

كما يحتوي على برنامج البحر الأحمر 360 الذي يقدّم سلسلة من الحوارات المثرية، إضافة إلى جلسات التواصل المُصمّمة خصّيصًا للتواصل وتعميق العلاقات بين خبراء الصناعة الإقليميين والدوليين.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

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