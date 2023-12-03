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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة يومهم العالمي.. العمل العربية تدعو لدعم الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا

صدى البلد

أكدت منظمة العمل العربية، أنها تضع في مقدمة أولوياتها دراسة وبحث واقع تشغيل وبطالة الشباب والشابات في الدول العربية خاصة الفئات الأولي بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي يتوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام ،  حيث اعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية الذي ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم، كما تبنّت الأمم المتّحدة منذ نشأتها موضوع كرامة الإنسان المتأصّلة، وما يتأتى عليه من مساواة، وحقوقٍ لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساسًا للحريّة، وأيضًا للعدالة والسلام العالمي.

وبهذه المناسبة تدعو منظمة العمل العربية، الشركاء في هذا اليوم للعمل معاً كل بحسب اختصاصه لسد الثغرات التي عمقها الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتعاقبة ، والسعي جميعاً إلى ضمان وصولهم إلى كافة أشكال الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بغرض تمكين "الجميع" على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم الإقصاء من خلال تطوير التشريعات القائمة، وإطلاق البرامج وحملات التوعية التي ترسخ الوعي المجتمعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من المساهمة في تقدم مجتمعاتهم ، لنضمن لهم مكاناً بارزاً في برامج وخطط  التنمية المستدامة التي تنشدها دولنا العربية.

وجددت منظمة العمل العربية  الوعد والعهد، بأن تبقى خير عون لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا، لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم ومهاراتهم، وتجاوز التحديات التي تواجههم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع .

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