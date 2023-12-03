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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية.. القوى العاملة بالنواب: المصريون في الخارج رسموا خريطة مستقبل البلد

صدى البلد

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف من العاملين بالقطاعات الثلاثة، بالمشاركة الإيجابية الكبرى للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجري خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، وينتهي يومها الثالث اليوم الأحد.

وأكد "عبد الفضيل"، أن مظاهر احتشاد الجاليات المصرية أمام مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وأن البعد الجغرافي لا يزيدهم إلا اهتماما وحرصا على المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.

وقال النائب، إن مظاهر الاحتشاد هو رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده ، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالخارج بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأكد رئيس قوي عاملة النواب ، أن مشاركة المصريين في الخارج في العرس الديمقراطي خلال الأيام الثلاثة يعكس مدى حرصهم وتمسكهم بمقدرات وحبهم لوطنهم ومشاركتهم فى رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة ، موضحا أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية .

وقال "عبد الفضيل"، إن المصريين بالخارج قدموا ملحمة وطنية خلال الأيام الثلاثة للتصويت، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للوفاء بالاستحقاق الدستوري للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والمضي نحو البناء والتنمية والنهضة التي تسير عليها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التى يتمناها ويحلم بها كل المصريين.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته، قائلا إن العملية الانتخابية أجريت بمنتهى الشفافية والحيادية والنزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات تلك الهيئة المستقلة تماما، كما تم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وهو ما كشفت عنه تقارير منظمات المجتمع المدنى بأنها لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى خلال تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات.

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