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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الكيلانى" و"الفقي" يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج

صدى البلد

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارتها الميدانية لسوهاج، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وجلال أبو الدهب وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

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وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة سوهاج، حيث تشمل الأعمال تطوير كل من "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".

ووجهت الوزيرة بتعديل تصميم أعمال التطوير بما يسمح بتقليل المكاتب الإدارية، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة الثقافية، موجهة الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال، والالتزام بالبرنامج الزمني المُحدد.

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