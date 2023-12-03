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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة تُقرر إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي دائم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، معرض سوهاج الأول للكتاب في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر. 

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد البهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات والمصالح الحكومية.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المعرض، إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي  دائم، في الأول من ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن المعرض يأتي ضمن فعاليات مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

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محافظ سوهاج

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في إقامة المعرض، مؤكدًا دعم المحافظة وتسخير جميع إمكاناتها لإنجاح المعرض، ودعم جميع الأنشطة الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي وبناء الإنسان المصري، بالتوازي مع رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن المعرض يحتوي على 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يوما في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأعرب الكاتب الصحفي وليد الدرمللي، مؤسس المشروع، عن سعادته بتدشين مشروع سوهاج بلد الثقافه والفنون، وذلك بإطلاق معرض للكتاب، مشيرا إلى أن هذا المشروع رأى النور بفضل حكمة الدكتورة نيڤين الكيلاني وإيمانها بالفكرة، ورؤية وفكر محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي الذي لم يدخر أي جهد من أجل إقامة المعرض الذي يأتي كبداية للمشروع الذي يستهدف أبناء قرى ونجوع مراكز المحافظة.

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