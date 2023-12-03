أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 04:55 م 12/3/2023 4:55:53 PM

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تقديم نادي الزمالك عرض جديد لتسديد غرامة شيكابالا وفك القيد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" سبورتنج لشبونة يرفض العرض الأول من الزمالك لحل أزمة القيد.. والأبيض يرسل عرض جديد للتسوية ".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان الزمالك من القيد لحين سداد الغرامات التالية:

1- الغرامة الخاصة بشيكابالا قائد الفريق، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، 1.5 مليون دولار.

2- الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج لاعب النادي السابق، 270 ألف دولار.