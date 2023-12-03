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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف: التعاقد مع مدرسين جدد ضمن مسابقة 30 ألف مُعلم

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، سير وإجراءات إتمام التعاقد مع المُعلمين الجدد المقبولين ضمن مسابقة الـ 30  ألف مُعلم "المرحلة الأولى" لشغل وظيفة مُعلم مساعد ( مُعلم فصل / رياض أطفال).

وأكد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم، أن كافة إدارات التعليم على مستوى المحافظة استقبلت المُعلمين والمُعلمات الجُدد، لإتمام التعاقد وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة لاستلام العمل بشكل رسمي  بالمدارس الموزعين عليها، للمساهمة في سد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس  في وظيفة  مُعلم مُساعد" مُعلم فصل/ رياض أطفال".

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ووجه وكيل التعليم، تكليفاته للإدارات والأقسام المعنية بإدارات التعليم، بتقديم التيسيرات وتذليل أية معوقات  أمام المُعلمين الجدد حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه، فضلاً عن مطالبته للمُعلمين بأهمية الالتزام والانضباط للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية، معربا عن ثقته وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح الدائم مع بداية حياتهم العملية والمهنية.

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