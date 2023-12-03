وزير مالية الاحتلال يعتزم تقديم تحديث الميزانية في الكنيست غدا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أنه يعتزم تقديم تحديث ميزانيته في زمن الحرب للتصويت الأول من بين ثلاثة تصويتات في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال سموتريتش أمام الجلسة العامة للكنيست: “هدفنا هو طرحها على طاولة الكنيست غدا من أجل التصويت عليها يوم الأربعاء”، مضيفا أن الخطة قابلة للتغيير.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع قانون من شأنه خفض العجز والحد من النفقات، في إطار عملية تحديث الميزانية.

واندلعت صيحات استهجان في جميع أنحاء الجلسة العامة، حيث قام نواب المعارضة بمضايقة وزير المالية المتطرف، الذي اتهمهم بالانخراط في "الشعبوية" ضد قراراته التمويلية.

ووافقت حكومة الاحتلال على تغيير بقيمة 30 مليار شيكل في الأسابيع الستة الأخيرة من ميزانية 2023، وإعادة توجيه الأموال نحو خوض الحرب المستمرة في غزة ودعم الجبهة الداخلية.

وعارض حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس الميزانية.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الانتهاء من تحديث الميزانية في زمن الحرب إلى إطلاق مئات الملايين من الشواكل من أموال التحالف المجمدة، والتي تم تعليقها حتى تنتهي إسرائيل من إعادة توجيه أموال 2023 نحو المجهود الحربي.