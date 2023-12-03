مؤتمر عمالي حاشد بأسوان لدعم عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن عمال وشعب أسوان تأييدهم ومبايعتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ مؤكدين انهم سيتوافدون إلى صناديق الانتخابات الرئاسية أيام ١٠و١١و١٢ الشهر الحالي لانتخاب عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة .



جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الجماهيري الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات لنقابات عمال أسوان برئاسة محسن آش الله .



بدأ المؤتمر الحاشد بتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم ؛ ثم عزف السلام المجهوري؛ تلاه عرض فيلم تسجيلي عن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة أسوان ولقاءه مع العائلات الأسوانية؛ وافتتاحه عدد من المشروعات التنموية؛ وإعلانه مدينة اسوان عاصمة الشباب والثقافة في إفريقيا؛ اعقبه فيلم تسجيلي عن دور عمال مصر في بناء وتنمية الوطن .



وأعلن محسن آش الله ان الهدف من المؤتمر الحاشد هو رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تنعم مصر في حكمه بالأمن والامان والاستقرار مما ساهم في ازدهار الحركة السياحية خلال عامي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بجانب قراره الحكيم بإنشاء صندوق دعم السياحة في مصر والذي ساهم فى تحمل أجور العمال وعدم تسريحهم أثناء جائحة كورونا .



واشار إلى إن محافظة أسوان شهدت العديد من الإنجازات التي ستاتي ثمارها خلال الفترة المقبلة ؛ موضحاً أن النقابة العامة والاتحاد المحلي بأسوان سيقومان بإطلاق حملة للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية للعمال واسرهم وانشاء غرفة مركزية للمتابعة بالقاهرة يتبعها فروع بالمحافظات تتولى سير العملية الانتخابية عن طريق التواصل مع اللجان النقابية بالمحافظات.



من جانبه أعلن ياسر جاد وكيل وزارة السياحة بأسوان أمام المؤتمر الذي شهده لفيف من القيادات العمالية والرموز الدينية من الازهر الشريف والكنيسة المصرية إن دعم الرئيس في الانتخابات واجب وطني فهو من حقق قواعد التمن والامان والاستقرار وهم تساس الجذب السياحي والذي يمثل ٣٠٪ من الدخل القومي؛ مشيراً إلى أن مصر تستقبل ١٤ مليون سائح وهي نسبة جيدة جداً؛ لافتاً إلى أن هناك خطة لدعم السياحة تستهدف ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠.

وأكد وكيل وزارة السياحة أن أبناء أسوان قلباً وقالباً مع الرئيس السيسي؛ حيث لا يخلو منزلا في أسوان إلا ويعمل أحد افراده بالسياحة .

في نفس السياق ؛ قال الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الاوقاف السابق : إن ما نشاهده من انجازات لا ينكرها إلا جاحد او حاسد او عدو؛ مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب ديني ووطني وهي بمثابة الشهادة ومن يتخلف عن المشاركة سيكون كمن كتم شهادته مشدداً على الذهاب والمشاركة والإدلاء بالشهادة.



وقال القس عبد المسيح شكري مندوب الكنيسة بأسوان اننا نؤيد الرئيس السيسي بكل الحب لما رأيناه ولمسناه من إنجازات عظيمة على أرض مصر مستشهداً بمقولة الباب شنودة الشهيرة "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" فهي أرض الأنبياء والرسل .

وفي النهايةختام المؤتمر العمالي ؛ تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية العملاقة وانتصارات حرب اكتوبر.