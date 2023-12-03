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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة اشرف عبد الغفور
وفاة اشرف عبد الغفور

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور عن عمر 81 عام . 

وجاء سبب وفاة أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي . 

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث ، وتم نقل الأثنين إلى مستشفى زياد التخصصي .

وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ ، حدثت وفاة أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى ، أما زوجته في حالة صحية صعبة . 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال الى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

وفاة اشرف عبد الغفور
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