كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية تنظم ندوة " شارك .. كن إيجابي "

عقدت كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية أمس السبت ندوة بعنوان "شارك .. كم إيجابي" وذلك ضمن عدة فعاليات تقيمها الكلية لتوعية طلابها ومنسوبيها بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة خلال الشهر الحالي، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة.

استقبلت الدكتورة حنان الجويلي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، المتحدثين بالندوة الدكتور أحمد عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية ورئيس بيت المال ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ و عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و ولي سعودي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور د.هبه عاشور مدير البرامج العامة، و د.مصطفى السقيلي مدير البرامج المتخصصة.

وقد شهدت الندوة حضور عدد كبير من الطلاب بمختلف الفرق بالكلية، كما خصصت الكلية نقطة خدمية لمساعدة الطلاب في معرفة لجانهم الانتخابية تشجيعا لهم على الإدلاء بأصواتهم.

الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد دولة نيوزيلندا هي أولى الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.