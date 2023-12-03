كروان غاوي مشاكل| مذيعة مغمورة وفيديو فاضح داخل المطبخ يقود الزوجين خلف القضبان.. “مفرحش ببطن الحوت”

القبض علي كروان مشاكل.. ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على كروان مشاكل، التيك توكر الشهير وبطل فيديو المطبخ الفاضح، وذلك بسبب نشره لفيديو يدعو إلي الفسق والفجور رفقه المذيعة المغمورة إنجي حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيها كروان مشاكل برفقة مذيعة مغمورة وتدعي إنجي حمادة، وتضمن محتوي الفيديو علي محتوي غير لائق يدعو إلي الفسق والفجور.

القبض علي كروان مشاكل

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي كروان مشاكل، داخل محافظة سوهاج، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي المذيعة المغمورة إنجي حمادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.