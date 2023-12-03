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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

قطاع غزة
قطاع غزة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية إلى إرسال وفود إلى قطاع غزة لرفع الحصار عن القطاع.

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان: "ندعو الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل وفود رسمية وشعبية لزيارة قطاع غزة من أجل رفع الحصار”.

كان  حمدان، جدد اليوم الأحد، التأكيد على موقف الحركة الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

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وأضاف حمدان، في إفادة صحفية: “ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي”.

وتابع قائلا: "نوجه التحية إلى أهلنا في اليمن لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني”.

وقال حمدان، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.

وتابع: "اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها ما نشرته صحيفة هآرتس”.

وأكد حمدان، أن "الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف”.

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