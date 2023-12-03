رد قوي من حماس على مخططات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة

جدد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الأحد، التأكيد على موقف الحركة الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية: “ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي”.

وتابع قائلا: "نوجه التحية إلى أهلنا في اليمن لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني”.

ومنذ قليل، قال حمدان، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.

وتابع: "اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نشرته صحيفة هآرتس”.

وأكد حمدان، أن "الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف”.