بـ 72 جول.. شيكابالا وزيزو يتقدمان في ترتيب هدافي الزمالك

تقدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" في ترتيب هدافي الزمالك عبر جميع البطولات.

وسجل زيزو هدف التقدم في مباراة سوار الغيني بعد 8 دقائق فقط من عمر اللقاء، المقام مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو وصل إلى هدفه رقم 72 مع الزمالك منذ انضمامه للأبيض في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير 2019.

وسجل القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا في الدقيقة 30 ليرفع رصيده إلى 72 هدفا أيضا، بالتساوي مع زيزو.

وتخطى الثنائي رقم طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق، الذي سجل 71 هدفا.

اللافت أن شيكابالا كان صانع هدف تقدم الزمالك الليلة عن طريق كرة عرضية متقنة حولها زيزو برأسه في المرمى الغيني.

ويحتل عبد الحليم علي، صدارة ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ، برصيد 134 هدفا، ثم حسن شحاتة 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد 97 هدفا، وعلي خليل المركز الرابع برصيد 94 هدفا، ثم علاء الحامولي 91، ثم حمادة إمام 84 هدفا، وجمال حمزة 74 هدفا.