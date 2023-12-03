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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يرتكب مجـ.ـازر يومية.. و70% من الشهداء أطفالا ونساء

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتطهير عرقي لليوم الثامن والخمسين على التوالي بكل وحشية، حيث يقصف الاحتلال كل شيء في قطاع غزة، ويدعي كذبا وجود مناطق آمنة يلتجأ إليها المواطنون.

وأضاف "القدرة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين بعد انتهاء الهدنة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف، وخلال الساعات الماضية ارتكب مجازر وحشية في داخل القطاع راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وأوضح أن الاحتلال يريد تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بأي شكل كان، ومن ثم نتحدث اليوم عن 15 ألفاً و500 شهيد، وأكثر من 41 ألفاً و500 مصاب، لكن اللافت أن 70% من هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء.

الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة غزة

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