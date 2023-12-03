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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: الموقف المصري من أزمة غزة سيذكره التاريخ| فيديو

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري من أزمة غزة سيذكره التاريخ لاحقا، مشددًا على أن مصر تصدت لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؛ من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية. 

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وأضاف في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عندما وجدت إسرائيل موقف مصر حادا ومباشرا ولا يحتمل أنصاف حلول وغير قابل للنقاش؛ طرحت أفكارا شيطانية أخرى مثل التهجير الطوعي أو الذهاب إلى قبرص". 

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "مصر تحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية؛ لأن الفلسطينيين إن خرجوا من قطاع غزة؛ ستحدث مشكلة وسيكون القطاع منزوع السلاح، والرئيس طرح فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذه الفكرة لاقت قبولا منذ سنوات، بالإضافة إلى حل الدولتين، والولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حل الدولتين". 

وأكد أن: "ثمة إشكالية وهي ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال، فالإدارة الأمريكية مؤيدة، حيث تراوغ ولكنها توافق على دعم السلاح الإسرائيلي ، وبالتالي، فإن مصر ترفض كل هذه المشروعات ولن تقبل بأنصاف حلول وترفض المنطقة العازلة".

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