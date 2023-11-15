طارق فهمي: إسرائيل تخسر 275 مليون دولار يوميا تكلفة الحرب في غزة..فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن تم وقف إطلاق النار فإن الترتيبات الأمنية ستطول لأن مصلحة حماس إطالة أمد التفاوض على العسكريين وستتفاوض لمدة طويلة.

طارق فهمي: حماس تخطط لإطالة أمد الحرب

وأضاف طارق فهمي في مقابلة مع قناة etc في برنامج مصر جديده ، أن حماس تخطط لإطالة أمد الحرب وأن إسرائيل تتكبد خسائر يومية رهيبة تعادل ٢٧٥ مليون دولار يوميا وأن هناك شلل في منظومة المال والأعمال الإسرائيلية ربما ستعوضها منظمات يهودية ذات تأثير كبير.

هناك ضغوط يتعرض لها نتنياهو في الشارع الاسرائيلي، وكان قبل ٧ اكتوبر كان في مظاهرات استمرت ٤١ اسبوع، يوميا كل سبت يخرج الاسرائيلين بالاف أمام منزل نتنياهو ، وبعد احداث ٧ اكتوبر هناك ضغوط للإفراج عن الأسرى المدنيين.

وأكد طارق فهمي أن هناك فرقتان من المخابرات الأمريكية البريطانية تبحث وتتبع اثر الأسرى الاسرائيلين داخل غزة، الي أن يعثروا عليهم بعدها المفاوضات ستنتهي، القضية مرتبطة بعنصر الوقت، وهناك محاولة لإعادة هيبة الجيش الاسرائيلي.