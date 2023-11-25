طارق فهمى: الإعلام المصري الأفضل في تغطية الحرب على غزة

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن الإعلام المصرى غطى أحداث القضية الفلسطينية بصورة مبهرة.

وأضاف طارق فهمى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه قارن بين الإعلام المصرى والعربى والأجنبى، واستخلص أن القنوات المصرية غطت كافة الأحداث فى حينها من مصادر فلسطينية وغيرها.

وأكد طارق فهمى: من حقنا نقول أن الإعلام المصرى هو الأفضل فى نقل الأحداث وتحليلها بشبكة كبيرة من المراسلين والمذيعين والمحللين.

60 ألف

وكان قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، إنه رغم الهدنة إلا أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الحزن والألم والكآبة و أن عدد الشهداء في فلسطين وصل إلى 20 ألف شهيد وأكثر من 40 ألف جريح.