هذا حلم ولا حقيقة!..فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

وثق مقطع فيديو مؤلم سؤال بسيط من طفلة فلسطينية مصدومة ممن رآته وترآه يحدث حولها في قطاع غزة المحاصر والذي يعاني الكثير من تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي.

ظهرت الطفلة الفلسطينية في مقطع فيديو نشرته الصحفية الفلسطينية “بلستيا العقاد” تسأل رجلًا فلسطينيًا أمامها بينما تخض للإسعافات الأولوية: “عمو هذا حلم ولاه بجد، هذا حلم ولاه بجد، قلي”.

غزة

يرد عليها الرجل الفلسطيني من خلف الكاميرا: “ما تخفيش يا عمو انت بخير يا عمو” فتجيبه: “طيب عارفة إني بخير بس قولي هذا حلم ولا حقيقة اللي بيصير”.

تطلب الممرضة من الطفلة في نهاية مقطع الفيديو: “قولي الحمد لله يا حبيبتي” لتختتم الطفلة حديثها:"الحمد لله".